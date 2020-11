Juventus-Dinamo Kiev, le probabili formazioni: Pirlo ritrova Cristiano Ronaldo

Con il pass per gli ottavi già in tasca, la Juventus si appresta ad ospitare allo Stadium la Dinamo Kiev nella quinta giornata del gruppo G di Champions League (gara in programma mercoledì 2 dicembre alle 21). I bianconeri, reduci dal pareggio in campionato contro il Benevento, andranno a caccia della vittoria per tenere viva la possibilità di conquistare il primo posto, attualmente occupato dal Barcellona e distante oggi tre punti.

Juventus-Dinamo Kiev, le scelte dei due allenatori

Andrea Pirlo, per il match contro gli ucraini, dovrebbe affidarsi al classico 4-4-2 rilanciando dal primo minuto Cristiano Ronaldo, rimasto a riposo nel match di Benevento. Insieme a lui, in attacco, Alvaro Morata, con Dybala in panchina. Sulle corsie esterne di centrocampo spazio per Kulusevski e Bernardeschi, mentre in difesa si rivedrà dal primo minuto Bonucci, ormai pienamente recuperato. 4-2-3-1 invece per Lucescu, che si affiderà in attacco a Supryaga supportato da Tsygankov, Shepelev e De Pena.

Juventus-Dinamo Kiev, le probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

Dinamo Kiev (4-2-3-1): Buschchan; Kedziora, Popov, Zabarnyi, Myokolenko; Andrievsky, Shaparenko; Tsygankov, Shepelev, De Pena; Supryaga. All. Lucescu