Juventus, è il giorno di Dusan Vlahovic: "Qui per diventare grande"

Dusan Vlahovic è già dentro il mondo Juventus. Il nuovo attaccante bianconero si è presentato al popolo bianconero questa mattina a Vinovo. Partendo dai ringraziamenti, doverosi, alla Fiorentina. "Sono veramente emozionato e orgoglioso di aver firmato con una società gloriosa come la Juventus. Sono prontissimo e pronto a dare il massimo per ottenere grandi risultati. Ringrazio il presidente della Juve e tutte le persone che mi hanno voluto qui", ha detto DV7.

Lo voleva mezza Europa, alla fine ha scelto la Juventus: "Si parlava tanto di offerte per me dall'estero, ma la scelta è stata facile. Nel dna di questo club c'è la voglia di vincere e combattere, fino alla fine, e anche di soffrire quando bisogna soffrire. Sono caratteristiche del mio carattere e della mia mentalità".

Eredita la maglia di Cristiano Ronaldo, ma senza pressioni: "Il numero 7 non ha grandi motivazioni, qui i numeri sono tutti importantissimi. L'ho scelta solo perchè è la più vicina alla numero 9. So che la 7 è stata di Ronaldo, ma io penso solo ad aiutare tutti per raggiungere gli obiettivi. Questo conta per me, altre cose non m'interessano. E vi dico che non andrò a vivere a casa di Cristiano. Sto cercando casa, ma ho voglia solo di stare al campo".

Le prime impressioni a Vinovo? "Emozioni enormi. Qui alla Juventus voglio ambientarmi il prima possibile negli schemi del mister, conoscere i nuovi compagni e creare un rapporto di amicizia e familiare con tutti, con staff, dirigenza e tutte le persone che lavorano nella Juventus. Per me un passo fondamentale per arrivare a grandi traguardi".

Ha già parlato con Allegri: come giocherà Vlahovic in bianconero? "Questo è il club più grande d'Italia, ho sempre apprezzato la fame per puntare sempre ad obiettivi più importanti. Io sono a disposizione del mister e dei compagni, pronto a tutto per giocare: attaccare, difendere, sacrificarmi. Qualsiasi cosa pur di vincere. Io futuro leader? Qui ci sono già tanti leader, io cercherò di fare sempre la mia parte".

Mancherà il suo amico Chiesa... "Sì, è un amico, mi dispiace che ora non sia disponibile, ma lo aspetterò: non vedo l'ora di giocare con lui".

Farà coppia con Paulo Dybala? "Non l'ho ancora incontrato qui, è un grandissimo giocatore. Sarà Allegri a decidere chi giocherà. Io sono disposto a tutto. Ci sono anche Kean, Morata, Bernardeschi: io sono uno di loro".

A 22 anni, il serbo si avvician al debutto in Champions League: "Sarà una grande emozione, unica per me. Ma sarò pronto, se il mister vorrà, debutterò. Io ai livelli di Mbappè e Halland? Io lavoro duro, dove arriverò non lo so, ma darò tutto per arrivare lontano".