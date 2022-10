Calciomercato Empoli, doppio colpo dalla Juventus a gennaio

Rinforzare la squadra per cercare di chiudere il più in fretta possibile la pratica della permanenza in Serie A. E'questo l'obiettivo dell'Empoli che viaggia al momento in decima posizione in Serie A ed è reduce da due risultati utili consecutivi, la vittoria con il Monza e il pari con il Torino. Domani sera ci sarà la difficile sfida con la Juventus per i ragazzi di Zanetti ma i riflettori verranno accesi non solo sul campo.

Juventus-Empoli, si parla anche di calciomercato

I due club infatti sono in contatto per un paio di trattative che potrebbero concretizzarsi a gennaio. Empoli è una piazza ottima per far crescere i giovani, soprattutto se la formazione continua a navigare al centro della classifica a buona distanza dalla zona calda, oggi sono sei i punti in più del Verona.

Per questo la Juve starebbe pensando di mandare in prestito in Toscana due baby che trovano pochissimo spazio con Allegri. Il primo è Fagioli, superato nelle gerarchie anche da Miretti, e che in questa stagione conta solo quattro presenze tra Serie A e Champions League per un totale di 59 minuti. Pochi per un talento purissimo che avrebbe bisogno di spazio per dimostrare le proprie qualità come in parte già fatto l'anno scorso a Cremona. Tra l'altro Zanetti gioca in questa stagione con il 4-3-1-2 con un regista classico davanti alla difesa, proprio il ruolo preferito di Fagioli.

Il 21enne centrocampista è il primo nome nella lista ma non l'unico, il secondo sarebbe infatti Mathias Soulé, argentino che ha solo 19 anni ma è già in pianta stabile nella prima squadra bianconera ed è nei radar della Nazionale maggiore del suo Paese. Allegri però fino ad oggi gli ha concesso solamente cinque presenze per 49 minuti in tutto, ancora meno di Fagioli. La via del prestito potrebbe aprirsi per entrambe e l'Empoli accoglierebbe i due talenti a braccia aperte.