Non solo Bonucci: chi sono gli altri esuberi della Juventus

Quella giunta nella serata di ieri è stata una notizia che ha colto di sorpresa tutti. Sì, perché che Leonardo Bonucci non fosse più considerato essenziale dalla Juventus era ormai noto da tempo, ma che il club decidesse addirittura di metterlo fuori rosa costringendolo ad allenarsi a parte, beh, era del tutto inatteso. Ma il difensore, ed ormai ex capitano bianconero, non sarà l'unico giocatore della Vecchia Signora ad essere costretto a subire tale destino: a seguirlo, infatti, almeno altri tre elementi.

Gli esuberi

Ad allenarsi a parte alla Continassa, a partire dal prossimo lunedì, ci saranno infatti anche Weston McKennie, Arthur e Denis Zakaria. Lo statunitense, arrivato a Torino nell'estate 2020 dopo l'esperienza allo Schalke 04, ha trascorso la seconda parte della scorsa stagione in prestito al Leeds. Rientrato alla base, ha subito ricevuto la notizia di non rientrare nel progetto tecnico della Juventus, che per lui cerca una nuova sistemazione. Discorso analogo anche per Arthur e Zakaria, reduci rispettivamente dai prestiti (privi di gloria) al Liverpool e al Chelsea. Sia il brasiliano che lo svizzero in Inghilterra non hanno lasciato il segno, vedendo in campo con il contagocce. Ed i bianconeri non daranno loro una nuova chance, mettendoli subito sul mercato. Trovarli una nuova sistemazione, tuttavia, non sarà semplice: sul conto di Arthur al momento tutto tace, mentre per Zakaria un timido sondaggio sembrerebbe averlo fatto il West Ham.

A loro potrebbe aggiungersi anche Marko Pjaca: il croato, nello scorso torneo, ha indossato la maglia dell'Empoli senza però riuscire ad incidere e la Juventus lo ha già messo nella lista dei partenti.