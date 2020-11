Juventus-Ferencvaros, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Tre punti per staccare il pass per gli ottavi di finale. Questo l'obiettivo della Juventus, che questa sera (fischio d'inizio alle 21) ospiterà all'Allianz Stadium il Ferencvaros nella quarta giornata del gruppo G di Champions League. In caso di successo, e di mancata vittoria della Dinamo Kiev contro il Barcellona, la formazione di Andrea Pirlo sarebbe infatti già certa del passaggio del turno.

Juventus-Ferencvaros, le scelte dei due allenatori

I bianconeri dovrebbero scendere in campo con il 4-4-2, con Paulo Dybala a far coppia con Cristiano Ronaldo in attacco. A centrocampo spazio per Kulusevski, Arthur, Bentancur e Rabiot, mentre in difesa, davanti a Szczesny, ci saranno Cuadrado, De Ligt, Danilo ed Alex Sandro. Gli ungheresi risponderanno invece con un 4-2-3-1 nel quale l'unica punta Nguen sarà sostenuta da Zubkov, Siger ed Uzuni.

Juventus-Ferencvaros in tv e streaming

La partita Juventus-Ferencvaros sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport. Il match potrà inoltre essere seguito in streaming su Sky Go dopo aver scaricato l'apposita app. Esiste infine la possibilità Now TV acquistando uno dei pacchetti disponibili sulla piattaforma.

Juventus-Ferencvaros, le probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Danilo, Alex Sandro; Kulusevski, Arthur, Bentancur, Bernardeschi; Dybala, Ronaldo.

Ferencvaros (4-2-3-1): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Kovacevic, Heister; Kharatin, Somalia; Zubkov, Siger, Uzuni; Nguen.