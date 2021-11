Juventus - Fiorentina 1-0: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

La partita tra Juventus e Fiorentina, valida per la 12esima giornata di Serie A 2021-22, è terminata con il risultato di 1-0: decisivo il gol di Cuadrado al 91' contro i Viola rimasti in dieci nella prima parte della ripresa. Dopo un pareggio e due sconfitte nelle ultime tre di campionato, la Juve torna alla vittoria, di nuovo per 1-0 come contro la Roma.

Quando ormai quasi tutti gli juventini avevano perso le speranze, all'improvviso è arriva il gol di Cuadrado (simile a quello che fece all'Inter nel 2018): partenza dalla destra, serie di finte, sprint sul fondo e tiro con la deviazione di Biraghi che mette fuori causa Terraciano.

Il tabellino

Juve (4-4-2): Perin; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro (1' st Pellegrini); Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot (33' st Cuadrado); Morata (43' st Kaio Jorge), Dybala (47' st Bentancur). A disp.: Pinsoglio, Israel, Arthur, Ramsey, Bonucci, Bernardeschi, Kulusevski. All. Allegri.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura (33' st Duncan), Torreira (19' st Amrabat), Castrovilli (33' st Nastasic); Callejon (29' st Igor), Vlahovic, Saponara (29' st Sottil). A disp.: Rosati, Cerofolini, Maleh, Terzic, Egharevba, Venuti, Benassi. All. Italiano.

Arbitro: Sozza.

Marcatori: 46' st Cuadrado (J).

Ammoniti: Danilo, Rugani (J), Martinez Quarta, Nastasic (F).

Espulsi: Milenkovic (F).

Juventus - Fiorentina 1-0: dove vedere gol e highlights

Le immagini salienti di Juventus - Fiorentina 1-0 giocata sabato 6 novembre sono disponibili sul canale Youtube di Dazn