Coppa Italia, Juventus-Fiorentina: i tre maggiori pericoli per i bianconeri

Una sfida che sulla carta potrebbe sembrare già chiusa, ma che in realtà, per i bianconeri, nasconde più di un'insidia. La Juventus, dopo la vittoria per 1-0 nel match di andata, ospiterà nella serata di mercoledì 20 aprile la Fiorentina nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Un incontro che vedrà la Vecchia Signora partire con i favori del pronostico, anche in virtù del risultato della gara del Franchi, ma che la formazione di Massimiliano Allegri non dovrà prendere sotto gamba per evitare brutte sorprese. I viola, sesti in campionato, stanno infatti attraversando un ottimo momento di forma, come dimostrano le ultime tre affermazioni consecutive, tra cui spicca quella al Maradona contro il Napoli, e dispongono di armi che possono far male ai bianconeri.

Juventus, tre giocatori da temere della Fiorentina

Nicolas Gonzalez

Tra i giocatori più in forma nella truppa viola c'è Nicolas Gonzalez, guizzante attaccante esterno che fa della rapidità e del dribbling le principali qualità. L'argentino, nelle ultime settimane, sta trovando confidenza anche con il gol, come ben testimoniano le tre reti segnate nelle ultime cinque gare. Sarà lui uno dei principali pericoli per la difesa bianconera.

Lucas Torreira

Regista della manovra viola con il vizietto del gol, Lucas Torreira è il faro della Fiorentina di Italiano. Se lasciato troppo libero di agire, può far male con i suoi perfetti assist per i compagni e le sue conclusioni da fuori. Allegri, per limitarne il raggio d'azione, dovrà costruire una sorta di gabbia intorno a lui.

Cristiano Biraghi

Una spinta continua, quella che garantisce Cristiano Biraghi sulla corsia sinistra. L'ex terzino dell'Inter è uno dei punti di forza della Fiorentina, con il tecnico Vincenzo Italiano che non fa mai a meno di lui. Attenzione anche ai suoi calci piazzati, dove in stagione, già più di una volta, ha dimostrato di saper far male.