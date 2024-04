Juventus-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

La vittoria nella semifinale di andata di Coppa Italia contro la Lazio ha riportato il sorriso in casa bianconera, ma la Juventus, adesso, è chiamata a riprendere la propria marcia anche in campionato. La formazione di Massimiliano Allegri, nelle ultime quattro giornate, ha raccolto infatti appena due punti, scivolando al terzo posto a -6 dal Milan e vedendosi pericolosamente avvicinare il Bologna, distante appena due lunghezze. Contro la Fiorentina, nel match in programma domenica 7 aprile alle 20.45 all'Allianz Stadium, la Vecchia Signora dovrà quindi necessariamente andare a caccia dell'intera posta in palio per non mettere a repentaglio il proprio piazzamento Champions. Quella contro i viola, tuttavia, non sarà una sfida semplice, data la storica rivalità tra le due squadre.

Juventus-Fiorentina, le scelte di Allegri

Allegri, per la partita con la Fiorentina, si affiderà al 3-5-2, modulo riproposto dopo l'esperimento 4-3-3 anche nella sfida di Coppa Italia contro la Lazio. In attacco confermato il tandem Chiesa-Vlahovic, con Yildiz e Kean pronti eventualmente a dare il loro contributo in corso d'opera. A centrocampo McKennie e Rabiot ai lati di Locatelli, con Cambiaso e Kostic (insidiato da Iling) sulle corsie esterne. In difesa Gatti, Bremer e Danilo.

Juventus-Fiorentina, le scelte di Italiano

Italiano, dall'altra parte, si affiderà al 4-2-3-1, con Nico Gonzalez e Sottil rispettivamente in vantaggio su Ikoné e Kouamé per completare con Beltran la batteria di trequartisti alle spalle dell'unica punta Belotti. A centrocampo si contendono le due maglie Arthur, Bonaventura e Duncan, con il brasiliano e l'ex milanista favoriti. In difesa Milenkovic e Quarta a comporre la coppia centrale, con Dodo e Biraghi sulle corsie esterne.

Juventus-Fiorentina, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. All. Italiano

Juventus-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Juventus-Fiorentina, in programma domenica 7 aprile alle 20.45 all'Allianz Stadium e valevole per la 31esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.