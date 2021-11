Juventus-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Rialzare la testa dopo le ultime due sconfitte. La Juventus, reduce in campionato dai ko con Sassuolo e Verona, ha bisogno dei tre punti nella gara contro la Fiorentina, in programma sabato 6 novembre alle 18 all'Allianz Stadium e valevole per la dodicesima giornata di Serie A. I bianconeri, sprofondati a -16 dalla vetta, si trovano al momento invischiati a centro classifica, una posizione disastrosa per chi, a inizio stagione, era partito con ambizioni scudetto. La sfida con i viola, tuttavia, non sarà delle più semplici: i toscani, in questo segmento iniziale di torneo, si sono resi spesso protagonisti di ottime prove e sono reduci dal brillante 3-0 rifilato allo Spezia. Ottenere un risultato positivo anche a Torino, per la formazione di Italiano, significherebbe entrare a pieno titolo tra le big di questo torneo.

Juventus-Fiorentina, le scelte di Allegri

Allegri, per la sfida contro la Fiorentina, dovrà fare ancora a meno di Kean e De Sciglio, mentre dovrebbe rivedersi tra i convocati Ramsey. Il modulo di riferimento sarà ancora una volta il 4-4-2, con Dybala e Morata a comporre il tandem di attacco. In mezzo al campo certo del posto Locatelli, con l'altra maglia contesa da Bentancur e McKennie. Sulle corsie esterne Cuadrado e Chiesa, mentre in difesa ci sarà spazio per Danilo, Bonucci, De Ligt ed Alex Sandro. Tra i pali Szczesny.

Juventus-Fiorentina, le scelte di Italiano

Italiano, dall'altra parte, dovrà fare i conti con le assenza di Dragowski, Pulgar, Kokorin e Gonzalez, ancora positivo al Covid. Nel 4-3-3 dei viola ci sarà spazio per Vlahovic al centro dell'attacco, supportato ai suoi lati da Saponara ed uno tra Callejon e Sottil. In mezzo al campo certi del posto Torreira e Bonaventura, con l'altra maglia contesa da Castrovilli e Maleh. In difesa ballottaggi Martinez Quarta/Nastasic e Venuti/Odriozola per completare il reparto con Milenkovic e Biraghi. In porta Terracciano.

Juventus-Fiorentina, le probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Bentancur, Chiesa; Dybala, Morata. All. Allegri

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Saponara. All. Italiano

Juventus-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Juventus-Fiorentina sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet. La telecronaca della gara sarà affidata a Edoardo Testoni, commento tecnico di Massimo Ambrosini.