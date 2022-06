Juventus 2022/2023, così la sogna Allegri: la formazione

Tornare a recitare un ruolo da protagonista, andando a caccia di quello scudetto sfuggito nelle ultime due annate. La Juventus, in vista della prossima stagione, vuole alzare l'asticella dei propri obiettivi, lasciandosi alle spalle le difficoltà incontrate nell'ultimo biennio. Per farlo, la Vecchia Signora è pronta ad un mercato scintillante, andando a caccia di rinforzi in tutti i reparti e piazzando alcuni veri e propri colpi.

Allegri, in questo senso, avrebbe già ricevuto delle rassicurazioni dalla dirigenza, già al lavoro per puntellare l'organico da mettergli a disposizione. Il vuoto lasciato in difesa dall'addio di Chiellini potrebbe essere colmato da Koulibaly, seguito da tempo dalla Juventus. La trattativa per arrivare al difensore senegalese del Napoli, tuttavia, non si preannuncia delle più semplici. Più facile invece arrivare ad Emerson Palmieri, che, nelle intenzioni dei bianconeri, andrebbe a prendere il posto di uno spento Alex Sandro sulla corsia mancina.

A centrocampo il sogno è Paul Pogba, il cui ritorno a Torino, dopo l'addio del 2016, sembra davvero ad un passo. In attacco, poi, Allegri spera in una fumata bianca sul fronte Di Maria, mentre nelle ultime ore si sono riaperte le porte per un clamoroso approdo sotto la Mole di Luis Suarez, già cercato in passato dalla Vecchia Signora. Nel reparto offensivo, a prescindere dall'esito delle trattative per l'argentino e per l'uruguaiano, arriverà in ogni caso un vice Vlahovic, con anche il nome di Luis Muriel sul taccuino bianconero.

Juventus 2022/2023, la formazione sognata da Allegri

Di seguito la formazione sognata dal tecnico Massimiliano Allegri per la prossima stagione:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Koulibaly, De Ligt, Emerson Palmieri; Pogba, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Vlahovic, Di Maria.