Juventus, tutti i ballottaggi in vista dell'Atalanta

Il successo contro il Lecce è servito a ritrovare il sorriso dopo il ko con il Sassuolo, ma adesso la Juventus, per rimanere in scia della vetta della classifica, è chiamata a dare continuità ai propri risultati. A partire già dalla delicata trasferta sul campo dell'Atalanta (fischio d'inizio domenica 1 ottobre alle 18) contro un avversario capace di ottenere due vittorie nelle ultime due gare e che naviga al momento ad una sola lunghezza di distanza dalla Vecchia Signora. Una sfida ostica quindi, nella quale la formazione di Massimiliano Allegri dovrà sbagliare il meno possibile per fare ritorno a Torino con i tre punti.

I dubbi di formazione

Il tecnico Massimiliano Allegri, archiviata la gara con il Lecce, si è subito messo al lavoro per preparare l'impegno di Bergamo. Buone notizie arrivano dal conto di Dusan Vlahovic, tornato ad allenarsi in gruppo e pronto a riprendersi una maglia dal primo minuto: a lasciare il posto all'ex centravanti della Fiorentina uno tra Chiesa e Milik, con il polacco galvanizzato dalla rete realizzata nel turno infrasettimanale. Diversi dubbi l'allenatore li ha poi in mezzo al campo: se infatti la titolarità di Locatelli e Rabiot non è in discussione, discorso diverso vale per Fagioli, insidiato da Miretti. Sulle corsie esterne, poi, Weah e Kostic lanciano la propria candidatura per rilevare rispettivamente McKennie e Cambiaso.

Per quanto riguarda infine la difesa, reparto nel quale sarà ancora ai box Alex Sandro, il cui rientro in campo è previsto non prima di fine ottobre/inizio novembre, probabile il ritorno dal primo minuto di Gatti: a cedergli il posto Rugani.