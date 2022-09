Juventus, le tre mosse di Allegri per battere il Bologna e scacciare la crisi

Non è stato certo un inizio di stagione semplice, quello vissuto dalla Juventus. I bianconeri, fin qui, hanno deluso le aspettative sia in campionato, dove sono stati raccolti solamente 10 punti nelle prime sette giornate, sia in Champions League, dove sono arrivati i ko con Paris Saint-Germain e Benfica. La Vecchia Signora, adesso, non può più permettersi di sbagliare, a partire già dalla partita con il Bologna, in programma domenica 2 ottobre all'Allianz Stadium. E per avere la meglio sui rossoblù scacciando, allo stesso tempo, la crisi, il tecnico Massimiliano Allegri sta pensando a tre mosse.

L'attacco pesante

Tra le poche note positive di questo inizio di stagione c'è il rendimento offerto da Arek Milik, arrivato a Torino negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato. Il polacco, in appena sei presenze, ha già segnato tre reti, dimostrando di non aver perso quel feeling che, da sempre, lo ha legato alle porte avversarie. L'ex Napoli ha inoltre messo in luce la sua capacità di integrarsi con Dusan Vlahovic: ed è proprio per questo che Allegri, per il match contro il Bologna, lo lancerà dal primo minuto al fianco del serbo.

La regia difensiva di Bonucci

Un rapporto turbolento, quello tra Massimiliano Allegri e Leonardo Bonucci, evidenziato anche dall'esclusione (a sorpresa) del difensore dalla formazione titolare nella gara di Monza. Adesso, però, il tecnico e il giocatore sarebbero pronti ad una sorta di "tregua", siglando un patto all'insegna del bene comune. E per esaltare al meglio le caratteristiche di Bonucci, l'allenatore punterà sulla difesa a tre, affidando all'azzurro il ruolo di regista difensivo.

La spinta di Kostic

Un impatto tra luci e ombre, quello di Filip Kostic nel nostro campionato. Il serbo, in queste prime uscite stagionali, ha alternato buone cose a momenti di confusione, ma Allegri non lo ho mai messo in discussione, anzi: l'ex Eintracht Francoforte verrà responsabilizzato ancor di più dal tecnico, che dall'esterno si aspetta gol e, soprattutto, assist.