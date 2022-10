Juventus, come giocherà con il ritorno di Chiesa: la probabile formazione

Quasi un anno trascorso interamente ai box, ma adesso, Federico Chiesa, vede la luce in fondo al tunnel. L'esterno, out dallo scorso gennaio a causa della lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro riportata durante la gara dell'Olimpico contro la Roma, è pronto a rimettersi agli ordini del tecnico Massimiliano Allegri e potrebbe essere già convocato per la gara contro l'Empoli del prossimo venerdì o, in alternativa, per l'impegno in Champions sul campo del Benfica del 25 ottobre. Un rientro fondamentale per i bianconeri, che in questi mesi, e soprattutto in questo avvio della nuova stagione, hanno accusato enormemente la mancanza delle accelerazioni dell'azzurro, uno di quegli elementi capace, con i suoi strappi, di cambiare il volto delle partite.

Chiesa, ovviamente, non potrà essere subito al top e inizialmente sarà impiegato dal tecnico a gara in corso, ma con il suo ritorno a pieno regime, pronosticabile, a questo punto, per il 2023 dopo la sosta per i Mondiali in Qatar, ci sarà sicuramente un posto per lui nello scacchiere iniziale.

Juventus, come giocherà con il rientro di Chiesa

Nella testa di Allegri, una volta recuperati tutti i giocatori attualmente ai box, c'è l'idea di tornare al 4-3-3, modulo utilizzato nelle prime uscite stagionali. In questo sistema di gioco Chiesa andrebbe a comporre il tridente offensivo con Vlahovic e Di Maria, l'altra stella bianconera fin qui frenata dagli infortuni. Altra soluzione, attuabile solamente quando l'ex giocatore della Fiorentina darà ampie garanzie di tenuta, è il 4-4-2, con Chiesa, in questo caso, impiegato come esterno di centrocampo. In caso di utilizzo di 3-5-2, invece, l'azzurro potrebbe andare a ricoprire il ruolo di seconda punta al fianco di Dusan Vlahovic.

Ecco, nel dettaglio, le possibili soluzioni: