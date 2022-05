Juventus, come giocherebbe con Di Maria e Pogba: la probabile formazione

Non solo Paul Pogba. La Juventus, in vista della prossima stagione, sogna anche il colpo Angel Di Maria, con l'argentino che lascerà a parametro zero il Paris Saint-Germain dopo sette stagioni, durante le quali ha collezionato complessivamente 295 presenze realizzando 92 reti. Il fantasista è infatti l'indiziato numero uno per prendere il posto di Paulo Dybala, lasciato libero dai bianconeri e sempre più vicino all'Inter. Un arrivo, quello di Di Maria, che avrebbe già ricevuto il benestare da parte del tecnico Massimiliano Allegri, pronto ad affidare all'ormai ex Psg un ruolo di primo piano nella Vecchia Signora.

Juventus, come giocherebbe con Di Maria e Pogba

Massimiliano Allegri, per la prossima stagione, vorrebbe modellare la sua squadra con il 4-3-3, con le mezzali chiamate ad inserirsi con i tempi giusti per dare il proprio contributo alla fase offensiva. Al centro dell'attacco ci sarà Dusan Vlahovic, arrivato a Torino a gennaio. Insieme al serbo spazio per Chiesa, reduce dal grave infortunio al crociato, e, spera il tecnico, Di Maria. In mezzo al campo Pogba troverebbe ovviamente uno spazio nella formazione tipo: con lui Locatelli in cabina di regia ed uno tra Zakaria e Rabiot. In difesa, con l'addio di Chiellini, il tandem centrale sarà invece formato da Bonucci e De Ligt, con Alex Sandro a sinistra ed uno tra Danilo e Cuadrado a destra. Tra i pali confermato Szczesny.

Juventus, la probabile formazione con Di Maria e Pogba

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Pogba; Di Maria, Vlahovic, Chiesa. All. Allegri