Juventus, come giocherà senza Fagioli e Pogba: le possibili soluzioni di Allegri

Dopo Paul Pogba, trovato positivo al testosterone ai controlli antidoping effettuati in occasione della partita contro l'Udinese dello scorso 20 agosto, la Juventus perde anche Nicolò Fagioli. Il centrocampista, coinvolto nel caso scommesse, è stato infatti squalificato per dodici mesi, cinque dei quali commutati in prescrizioni alternative. Ciò significa che per l'ex Cremonese, così come per il francese, la stagione è già finita.

Una brutta notizia per il tecnico Massimiliano Allegri, che nel giro di poche settimane ha perso due giocatori nella stessa zona di campo. Ciò, in attesa di rinforzi dal mercato invernale, fa sì che il tecnico debba fare i conti con una vera e propria emergenza, con gli uomini praticamente contati nel reparto. Reparto che, giocoforza, dovrà quindi essere necessariamente reinventato.

Le possibili soluzioni

La soluzione più probabile, ad oggi, è l'impiego di McKennie, spesso utilizzato in questo avvio di stagione da Allegri sulla corsia destra, come mezzala, con lo statunitense a completare il settore centrale con Locatelli e Rabiot. In questo caso sull'out destro ci sarebbe spazio per Weah, con Kostic e Cambiaso a contendersi il posto dall'altra parte. L'alternativa, invece, risponde al nome di Fabio Miretti.

Queste, nel dettaglio, le due possibili soluzioni di Allegri: