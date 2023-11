Juventus, centrocampo (ancora) in emergenza: le possibili soluzioni di Allegri per l'Inter

Una situazione di vera e propria emergenza a centrocampo, quella con cui rischia di dover fare i conti la Juventus nel big match contro l'Inter, in programma domenica 26 novembre al rientro in campo dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Il tecnico Massimiliano Allegri, che nelle scorse settimane ha già perso Paul Pogba (sospeso dopo la positività al doping) e Nicolò Fagioli (squalificato per scommesse illegali), è infatti alle prese con le condizioni non ottimali di Manuel Locatelli e Federico Miretti: il primo ha riportato una microfrattura leggermente scomposta alla decima costola che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca per le decisive sfide contro Macedonia del Nord e Ucraina con la Nazionale, mentre il secondo ha lasciato il ritiro dell'Under 21 a causa della lombalgia. Una situazione che tiene in apprensione l'allenatore bianconero, già alle prese con un reparto numericamente contato.

Le possibili soluzioni

La buona notizia, per Allegri, saranno i rientri di Rabiot (che ha scontato la propria squalifica) e Weah (che ha smaltito il guaio muscolare che lo ha costretto ai box nelle ultime settimane), ma le eventuali assenze di Locatelli e Miretti costringerebbero in ogni caso il tecnico ad adottare soluzioni di emergenza. La più verosimile, al momento, prevede l'utilizzo dal primo minuto di Nicolussi Caviglia in cabina di regia, con McKennie e Rabiot mezzali e Cambiaso (o Weah) e Kostic sulle corsie esterne. In alternativa, davanti alla difesa, potrebbe essere impiegato il francese: in questo caso Cambiaso potrebbe essere spostato all'interno del campo.