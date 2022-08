Juventus, come giocherà con Kostic: la probabile formazione

È ormai in via di definizione l'affare che porterà Filip Kostic alla Juventus. I bianconeri avrebbero infatti raggiunto l'accordo con l'Eintracht Francoforte per l'arrivo a Torino del serbo, reduce da una stagione in cui ha collezionato complessivamente 43 presenze segnando sette reti. Un rinforzo fortemente voluto dal tecnico Massimiliano Allegri, il quale, prima del via ufficiale della stagione, previsto per la Vecchia Signora per il 15 agosto, quando Bonucci e compagni affronteranno il Sassuolo nella prima giornata di Serie A, aveva espressamente richiesto l'innesto di un esterno offensivo. Federico Chiesa, reduce da un grave infortunio al ginocchio che lo ha costretto a saltare tutta la seconda parte della scorsa stagione, avrà infatti ancora bisogno di un po' di tempo prima di tornare al 100%.

Juventus, come giocherà con Kostic

Allegri, con l'arrivo di Kostic, avrebbe già in mente due alternative tattiche su cui lavorare. La prima, più offensiva, è il 4-3-3, con il serbo che, in attesa del rientro a pieno regime di Chiesa, andrebbe a comporre il tridente offensivo con Vlahovic e Di Maria. In questo caso a centrocampo, con Pogba ai box, ci sarebbe spazio per Locatelli, Zakaria e Rabiot, mentre la linea difensiva sarebbe formata da Cuadrado (o Danilo), Bonucci, Bremer ed Alex Sandro.

L'alternativa, invece, è il 3-5-2, con Kostic schiarato a sinistra come esterno a tutta fascia. Dall'altra parte ci sarebbe spazio per Cuadrado, con Locatelli, Zakaria e Rabiot in mezzo (con Pogba pronto a tornare dal primo minuto non appena sarà disponibile). In avanti il tandem formato da Vlahovic e Di Maria, in difesa Danilo, Bonucci e Bremer.

Juventus, la probabile formazione con Kostic

Ecco, nel dettaglio, le due possibili soluzioni: