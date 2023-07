Juventus, come giocherebbe con gli obiettivi di mercato: l'ipotetica formazione

Quella che inizierà ufficialmente con il raduno di lunedì 10 luglio, per la Juventus, dovrà essere la stagione del riscatto. I bianconeri, reduci da un'annata deludente, sono infatti chiamati a tornare protagonisti e a provare a lottare per lo scudetto. Per farlo, la Vecchia Signora si affiderà sul mercato a Federico Giuntoli, arrivato ufficialmente nei giorni scorsi dal Napoli. Il nuovo ds, in queste settimane, cercherà di piazzare qualche colpo che possa consentire alla squadra di Massimiliano Allegri di compiere un salto di qualità a livello tecnico.

L'ipotetica formazione

Dopo aver prelevato dal Lille Timothy Weah per una cifra complessiva attorno ai dodici milioni di euro, con lo statunitense che, nei piani della Juventus, andrà a prendere il posto di Juan Cuadrado, lasciato libero a parametro zero, gli occhi dei bianconeri saranno concentrati soprattutto sui reparti di centrocampo e attacco. Per la linea mediana l'oggetto del desiderio è Sergej Milinkovic-Savic, che, complice un contratto in scadenza nel 2024, potrebbe lasciare in estate la Lazio. Il serbo, nei piani di Allegri, potrebbe essere utilizzato anche da trequartista nel 3-4-2-1 che il tecnico ha in mente. Insieme a lui, alle spalle dell'unica punta (al momento il titolare designato è Dusan Vlahovic, ma il centravanti potrebbe anche lasciare Torino di fronte ad una buona offerta), l'idea sarebbe quella di inserire Domenico Berardi, da anni seguito dai bianconeri.

Questa, nel dettaglio, l'ipotetica formazione tipo: