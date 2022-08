Juventus, come giocherà con l'arrivo di Paredes: la probabile formazione

Dopo settimane di tira e molla, l'operazione è ormai in dirittura di arrivo: Leandro Paredes, nelle prossime ore, sarà ufficialmente un giocatore della Juventus. I bianconeri hanno infatti raggiunto l'accordo con il Paris Saint-Germain per l'arrivo del centrocampista argentino, che approderà a Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto trasformabile in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. 20 milioni di euro la cifra complessiva dell'affare, che metterà a disposizione di Massimiliano Allegri quel regista da tempo agognato dal tecnico.

Juventus, come giocherà con Paredes

Leandro Paredes, nei progetti di Allegri, prenderà in mano le chiavi del centrocampo, liberando Locatelli da quel compito di impostare la manovra che ha dovuto giocoforza eseguire in questi mesi. L'ex Sassuolo, con l'arrivo dell'argentino, tornerà nella posizione a lui più congeniale di mezzala nel 4-3-3 bianconero, ruolo che, appena tornerà a disposizione, ricoprirà anche Paul Pogba. In attacco, in attesa del rientro di Chiesa, il tridente sarà formato da Di Maria, Vlahovic e Kostic, con Milik e Cuadrado valide alternative. In difesa la coppia centrale sarà formata da Bremer e Bonucci, con Danilo (o all'occorrenza Cuadrado) e Alex Sandro sulle corsie esterne.

Attenzione, però, anche alla variante 4-4-2. Allegri, con l'arrivo di Milik, potrebbe infatti optare in alcune occasioni per il doppio centravanti, con il polacco ad affiancare Vlahovic. In questo caso Di Maria e Kostic ricoprirebbero il ruolo di esterni con spiccata propensione ad offendere nel centrocampo bianconero.

Juventus, la probabile formazione con Paredes

Ecco, nel dettaglio, le due possibili soluzioni: