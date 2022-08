Juventus, dilemma modulo per la Sampdoria: le possibili soluzioni di Allegri

Una convincente vittoria, quella conquistata dalla Juventus all'esordio stagionale. I bianconeri, nella prima giornata del nuovo campionato di Serie A, hanno travolto per 3-0 all'Allianz Stadium il Sassuolo grazie alla doppietta di Vlahovic ed alla rete di Di Maria. Ma proprio il fantasista argentino, nel corso della ripresa della sfida con i neroverdi, è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare che lo terrà ai box per circa venti giorni. Una brutta notizia per il tecnico Massimiliano Allegri, già costretto a fare i conti con le assenze di Pogba e Szczesny.

Juventus, due soluzioni per la Sampdoria

Lo stop di Di Maria, inoltre, crea qualche grattacapo di formazione all'allenatore juventino in vista della trasferta sul campo della Sampdoria, in programma lunedì 22 agosto alle 20.45. Senza l'ex Psg, infatti, sono due le soluzioni vagliate da Allegri: la prima è la conferma del 4-3-3 visto in corso d'opera contro il Sassuolo, con il tridente offensivo che, in questo caso, sarebbe composto da Cuadrado, Vlahovic e Kostic; la seconda, invece, prevede un passaggio al 4-4-2, con Kean ad affiancare Vlahovic in attacco e Kostic e Cuadrado schierati larghi sulla linea del centrocampo.

Attenzione, poi, alla carta Rabiot: il francese, che non ha trovato l'accordo per il trasferimento al Manchester United, potrebbe infatti essere "ripescato" da Allegri e schierato titolare come mezzala in caso di 4-3-3, mentre in caso di centrocampo a due i titolari saranno Locatelli e Zakaria. Nessun dubbio invece per la difesa, che, così come visto all'esordio, sarà formata da Danilo, Bonucci, Bremer e Alex Sandro.