Come giocherebbe (ad oggi) la Juventus di Thiago Motta

Per la Juventus, quella alle porte, sarà la stagione della rivoluzione. Dopo l'addio di Massimiliano Allegri, sulla panchina bianconera è infatti arrivato Thiago Motta, deciso a cambiare radicalmente il modo di giocare della Vecchia Signora. L'ex tecnico del Bologna vuole proporre una mentalità decisamente più offensiva, che porti la sua squadra a giocare sempre con coraggio contro qualunque avversario. E per farlo ha chiesto al club di intervenire sul mercato, con alcuni arrivi, come quelli di Douglas Luiz, Khephren Thuram e Michele Di Gregorio, che sono già ufficiali.

Juventus, come giocherà con Thiago Motta: la probabile formazione

Stando alle prime indiscrezioni, intenzione di Thiago Motta è di plasmare la propria squadra con il 4-3-3. Il riferimento offensivo sarà Dusan Vlahovic, che sarà responsabilizzato dal tecnico. Ai lati del serbo, ad oggi, i titolari sarebbero Yildiz e Chiesa, ma per quest'ultimo non è da escludere un addio: la Juventus, infatti, sta cercando sul mercato rinforzi sulle corsie esterne offensive e l'ex viola potrebbe di conseguenza essere ceduto. In mezzo al campo, invece, pare certo un posto nella formazione iniziale per Thuram e Douglas Luiz: insieme a loro, in attesa dell'affondo per Koopmeiners, spazio per Fagioli. In difesa il perno sarà Bremer, con Gatti a fianco del brasiliano per comporre la coppia centrale e Danilo e Cambiaso sulle fasce. In porta, invece, Di Gregorio raccoglierà l'eredità di Szczesny, il cui futuro sarà lontano da Torino.

Questa, nel dettaglio, la probabile formazione ad oggi della Juventus per la nuova stagione: