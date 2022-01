Juventus, come giocherebbe con l'arrivo di Vlahovic: la probabile formazione

Sembra ormai ad un passo l'approdo di Dusan Vlahovic alla Juventus. I bianconeri avrebbero infatti trovato l'accordo con la Fiorentina per l'acquisto del centravanti serbo, che si trasferirebbe a Torino per una cifra attorno ai 60 milioni di euro più bonus. Un colpo di mercato che stravolgerebbe le gerarchie nella lotta Champions, con la Vecchia Signora, attualmente quinta in classifica, che si candiderebbe con prepotenza per un posto tra le prime quattro. L'attaccante viola, infatti, è giocatore che sposta gli equilibri, come confermano i 17 gol già segnati fin qui in campionato, che pongono Vlahovic in vetta alla classifica marcatori del torneo in coabitazione con Ciro Immobile.

Juventus, come giocherebbe con Vlahovic

Vlahovic, ovviamente, troverebbe spazio fin da subito nella formazione titolare della Juventus, con il serbo che ricoprirebbe il ruolo di centravanti nel 4-2-3-1 adottato ultimamente da Massimiliano Allegri. Alle sue spalle Dybala, il cui futuro è ancora in bilico, con Bernardeschi e McKennie sulle corsie esterne (Chiesa, infortunatosi nel corso della gara contro la Roma, rientrerà soltanto nella prossima stagione). In mezzo al campo inamovibile Locatelli, con l'altra maglia contesa di volta in volta da Bentancur, Rabiot e Arthur (ma il brasiliano potrebbe lasciare Torino già in questa sessione di mercato). In difesa coppia centrale formata da Bonucci e De Ligt (Chiellini prima alternativa), con Cuadrado e Alex Sandro terzini.

L'alternativa è l'avanzamento di Cuadrado sulla linea dei trequartisti, con il colombiano che prenderebbe il posto di uno tra Bernardeschi e McKennie, e l'inserimento sulla corsia destra difensiva di Mattia De Sciglio, il cui rendimento si è impennato nelle ultime settimane.

Juventus, la probabile formazione con Vlahovic

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Locatelli, Bentancur; McKennie, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic.