Juventus, come giocherà senza Weah: le soluzioni di Allegri

La vittoria conquistata in extremis contro il Verona, la terza consecutiva, è stata "macchiata" dall'infortunio muscolare accusato da Timothy Weah. Lo statunitense, che ha riportato una lesione di basso grado del semitendinoso della coscia destra, sarà costretto ai box per gli impegni contro Fiorentina (5 novembre) e Cagliari (11 novembre) e cercherà di rimettersi a disposizione di Massimiliano Allegri per il derby d'Italia contro l'Inter, in programma il 26 novembre dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Il tecnico, già in emergenza a centrocampo date le indisponibilità di Pogba e Fagioli, dovrà nel frattempo sopperire all'assenza dell'ex Lille.

Weah out, le soluzioni di Allegri

Le soluzioni a cui sta pensando Allegri, nello specifico, sarebbero essenzialmente due. La prima prevede l'adattamento sull'out di destra di Cambiaso, giocatore che già in passato, al Bologna e al Genoa, è stato impiegato su quella fascia. La seconda, invece, vedrebbe McKennie nuovamente impiegato sull'esterno, come già accaduto ad inizio stagione, con l'inserimento di Miretti in mezzo al campo al fianco di Locatelli e Rabiot.

Tra le alternative prese in considerazione ci sarebbe anche il passaggio al 4-3-3, ma difficilmente Allegri deciderà di stravolgere la sua squadra dopo gli equilibri (ed i buoni risultati) trovati nelle ultime settimane. Più probabile, semmai, che il tecnico possa provare questo sistema di gioco a gara in corso in caso di necessità.