Juventus, come giocherà dopo il mercato: la probabile formazione

Una Juventus scatenata, quella protagonista negli ultimi giorni di mercato. I bianconeri, oltre ad aver piazzato il colpo Vlahovic, prelevato dalla Fiorentina per una cifra complessiva attorno ai 75 milioni di euro, si sono assicurati anche le prestazioni del centrocampista Denis Zakaria, proveniente dal Borussia Monchengladbach, e del difensore Federico Gatti, che rimarrà però al Frosinone fino al termine della stagione. Sul fronte uscite, invece, si registrano le partenze di Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur, passati al Tottenham di Antonio Conte rispettivamente per 40 e 20 milioni di euro.

Movimenti che avranno ripercussioni su quello che sarà lo schieramento base su cui farà affidamento il tecnico Massimiliano Allegri, già al lavoro per trovare il nuovo assetto ideale per la sua squadra, chiamata a conquistare un posto tra le prime quattro in campionato nella seconda parte della stagione.

Juventus, come giocherà dopo il mercato

Il modulo su cui Allegri farà affidamento dovrebbe essere il 4-2-3-1 (o 4-4-2, a seconda della posizione degli esterni alti). In difesa la coppia centrale sarà formata da Bonucci ed uno tra Chiellini e De Ligt, mentre le corsie esterne saranno presidiate da Danilo, ormai pienamente recuperato dopo il recente infortunio che lo aveva costretto ai box per circa due mesi, ed Alex Sandro, insidiato però da Pellegrini e De Sciglio. In mezzo al campo Zakaria troverà subito un posto nella formazione titolare per far coppia con Locatelli, mentre sulla linea dei trequartisti, con Chiesa out fino al termine della stagione, dovrebbero agire Cuadrado, Dybala e Bernardeschi. Al centro dell'attacco, ovviamente, Dusan Vlahovic, chiamato a realizzare quei gol che sono fin qui mancati alla formazione bianconera.

Juventus, la probabile formazione dopo il calciomercato

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Locatelli, Zakaria; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic. All. Allegri