Juventus-Friburgo, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

L'obiettivo, per la Juventus, è arrivare fino in fondo alla competizione. I bianconeri, lontani dalle zone nobili in campionato in seguito alla penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze ed eliminati al primo turno in Champions, vogliono fare quanta più strada possibile in Europa League, dove, dopo aver eliminato il Nantes, affronteranno negli ottavi di finale il Friburgo. Un doppio confronto che la Vecchia Signora vuole mettere in discesa già nella gara di andata, in programma giovedì 9 marzo alle 21 all'Allianz Stadium. Guai, però, a sottovalutare i tedeschi, quarti a pari merito con il Lipsia in Bundesliga e dotati di alcune ottime individualità.

Juventus-Friburgo, le scelte di Allegri

Allegri, per la partita di andata contro il Friburgo, pare intenzionato a confermare il 3-5-2, modulo che, per il tecnico, garantisce equilibrio e solidità. In difesa potrebbe rivedersi dal primo minuto capitan Bonucci, con i brasiliani Bremer e Danilo ai suoi lati. In mezzo al campo certi del posto Locatelli e Rabiot, con l'altra maglia contesa da Fagioli (favorito), Paredes e Barrenechea. Sulla corsia sinistra ci sarà Kostic, mentre a destra De Sciglio è in vantaggio su Cuadrado. A guidare l'attacco Vlahovic: insieme a lui più Di Maria che Chiesa.

Juventus-Friburgo, le scelte di Streich

Streich, dall'altra parte, dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1, con Doan e Grifo ad agire a supporto dell'unica punta Holer. In mezzo al campo ci sarà Eggestein al fianco di Hofler, con Kubler e Gunter a presidiare le corsie esterne. In difesa, a protezione del portiere Flekken, il terzetto formato da Sildillia, Ginter e Lienhart.

Juventus-Friburgo, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2) - Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri

Friburgo (3-4-2-1) - Flekken; Sildillia, Ginter, Lienhart; Kübler, Eggestein, Höfler, Günter; Doan, Grifo; Höler. All. Streich

Juventus-Friburgo, dove vedere la partita in diretta e streaming

La partita Juventus-Friburgo, in programma giovedì 9 marzo alle 21 all'Allianz Stadium e valevole per l'andata degli ottavi di finale di Europa League, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.