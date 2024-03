Juventus-Genoa, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

Un momento non semplice, quello che sta vivendo la Juventus. I bianconeri, nelle ultime sette gare, hanno conquistato appena una vittoria, venendo scavalcati al secondo posto della classifica dal Milan. Ecco perché contro il Genoa, nella sfida in programma domenica 17 marzo alle 12.30 all'Allianz Stadium e valevole per la 29esima giornata del campionato di serie A, per gli uomini di Massimiliano Allegri sarà fondamentale tornare al successo. Attenzione però ai rossoblù, che si presenteranno a Torino desiderosi di muovere la classifica dopo gli ultimi due ko con Inter e Monza.

Juventus-Genoa, le scelte di Allegri

Allegri, per la partita contro il Genoa, ritrova Vlahovic, che ha scontato la squalifica. Il serbo guiderà l'attacco, con Chiesa in vantaggio su Yildiz per agire al suo fianco. In mezzo al campo ancora in dubbio Rabiot: se il francese non dovesse farcela, maglia da titolare per Miretti, con la linea mediana completata da Locatelli e McKennie. Ballottaggio sulla corsia sinistra tra Iling e Kostic, mentre a destra verrà confermato Cambiaso. In difesa Danilo, Bremer e Gatti, preferito ad Alex Sandro.

Juventus-Genoa, le scelte di Gilardino

Gilardino, privo dello squalificato Sabelli, si affiderà al 3-5-2, con Retegui e Gudmundsson a comporre il tandem d'attacco. In cabina di regia Badelj, con Malinovskyi e Messias ad agire da mezzali. Frendrup e Spence dovrebbero essere i prescelti per presidiare le corsie laterali, mentre il terzetto difensivo a protezione del portiere Martinez sarà composto da De Winter, Bani e Vasquez.

Juventus-Genoa, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Iling; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Frendrup, Messias, Badelj, Malinovskyi, Spence; Retegui, Gudmundsson. All. Gilardino

Juventus-Genoa, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Juventus-Genoa, in programma domenica 17 marzo alle 12.30 all'Allianz Stadium e valevole per la 29esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.