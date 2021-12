Juventus-Genoa, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

A caccia della seconda vittoria consecutiva. La Juventus, dopo aver superato per 2-0 nel turno infrasettimanale la Salernitana, ospiterà all'Allianz Stadium il Genoa nella gara valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A (fischio d'inizio alle 20.45 di domenica 5 dicembre). I bianconeri, al momento sesti in classifica a pari merito con Fiorentina e Bologna a quota 24, hanno bisogno dei tre punti per non perdere ulteriore contatto dalla zona Champions, già distante sette lunghezze. I liguri, terzultimi ed in piena zona retrocessione, cercheranno invece di conquistare a Torino preziosi punti salvezza.

Juventus-Genoa, le scelte di Allegri

Allegri, per la gara contro il Genoa, dovrebbe confermare il 4-2-3-1 già visto contro la Salernitana. Al centro dell'attacco è ballottaggio tra Morata e Kean, con Kulusevski, Dybala e Bernardeschi chiamati ad agire sulla linea dei trequartisti. In mezzo al campo certo del posto Locatelli, con l'altra maglia contesa da Rabiot e Bentancur. In difesa coppia centrale formata da Bonucci e De Ligt, con Cuadrado a destra ed uno tra Alex Sandro e Pellegrini a sinistra. In porta Szczesny.

Juventus-Genoa, le scelte di Shevchenko

Shevchenko, per la trasferta di Torino, dovrà fare i conti con numerose assenze: non saranno infatti della sfida gli infortunati Criscito, Fares, Caicedo, Maksimovic, Rovella, Sturaro e Destro. Nel 3-5-2 rossoblù ci sarà spazio per Bianchi e Pandev (in ballottaggio con Ekuban) in attacco, mentre la linea di centrocampo sarà formata da Sabelli, Behrami , Badelj, Hernani e Cambiaso. Terzetto difensivo composto da Biraschi, Masiello e Vasquez, tra i pali Sirigu.

Juventus-Genoa, le probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Locatelli, Rabiot; Kulusevski, Dybala, Bernardeschi; Morata. All. Allegri

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Masiello, Vasquez; Sabelli, Behrami, Badelj, Hernani, Cambiaso; Pandev, Bianchi. All. Shevchenko

Juventus-Genoa, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Juventus-Genoa sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet. La telecronaca della gara sarà affidata a Edoardo Testoni, commento tecnico di Dario Marcolin.