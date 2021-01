Juventus-Genoa, le probabili formazioni: Pirlo lancia Kulusevski e Bernardeschi

Sfida di Coppa Italia per la Juventus di Andrea Pirlo. I bianconeri, reduci dal successo per 3-1 con il Sassuolo e attesi dal big match di domenica sera in casa dell'Inter in campionato, ospiteranno il Genoa nella gara valevole per gli ottavi di finale (fischio d'inizio alle 20.45 di mercoledì 13 gennaio). Chi passerà il turno, ai quarti, troverà la vincente del match tra Sassuolo e Spal.

Juventus-Genoa, le scelte dei due allenatori

Pirlo, per la partita contro i liguri, si affiderà al classico 4-4-2. Tra i pali Buffon, mentre in difesa si rivedrà Chiellini dal primo minuto a completare il reparto con Danilo, Demiral e Frabotta. Sulle corsie esterne di centrocampo spazio a Kulusevski e Bernardeschi, con Bentancur e Rabiot al centro. In attacco, vista l'assenza di Dybala, tandem obbligato Ronaldo-Morata. L'alternativa è l'avanzamento di Kulusevski con l'inserimento di Arthur in mezzo al campo.

3-5-2 per Ballardini, che concederà la maglia da titolare tra i pali a Marchetti al posto di Perin. In difesa probabile turno di riposo per Masiello, con Goldaniga pronto a prenderne il posto. In mezzo al campo si rivedrà Sturaro, mentre in attacco rimarranno a riposo Destro e Shomurodov: al loro posto Scamacca e Pjaca.

Juventus-Genoa, le probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, Chiellini, Frabotta; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

Genoa (3-5-2): Marchetti; Goldaniga, Radovanovic, Bani; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Lerager, Czyborra; Pjaca, Scamacca. All. Ballardini