Juventus, i quattro giocatori fuori dal progetto di Thiago Motta

La rivoluzione, in casa Juventus, è ormai iniziata. Dopo l'ultima deludente stagione, sulla quale la vittoria della Coppa Italia ha messo soltanto una toppa, i bianconeri si apprestano infatti a dar vita ad un profondo restyling. A dar vita al nuovo progetto sarà Thiago Motta, subentrato in panchina all'esonerato Massimiliano Allegri: all'ex tecnico del Bologna spetterà il compito di modernizzare l'impianto tattico della Vecchia Signora, rendendolo più propositivo e più europeo. E l'allenatore, in questi giorni, ha già esternato alla dirigenza quelle che sono le sue richieste di mercato, indicando anche coloro che non faranno parte del suo progetto.

Juventus, i quattro giocatori in esubero

Tra gli "esuberi", per Thiago Motta, c'è Weston McKennie, che nel corso dell'ultima stagione, sotto la gestione Allegri, ha trovato spazio con continuità. La Juventus ha provato ad inserire il suo cartellino nella trattativa con l'Aston Villa per arrivare a Douglas Luiz, ma lo statunitense, ad oggi, non ha ancora trovato l'accordo sull'ingaggio con gli inglesi. Ma il suo futuro, in ogni caso, sarà lontano da Torino.

Valigia in mano anche per Filip Kostic, per il quale si era ipotizzato già nei mesi scorsi l'addio. Il serbo, che si è appena infortunato ad Euro 2024 nel corso della sfida con l'Inghilterra, non rientra per caratteristiche nel credo calcistico di Thiago Motta, che, non a caso, ha chiesto alla dirigenza di operare in entrata sugli esterni offensivi. Nel futuro dell'ex Eintracht Francoforte potrebbe esserci il Fenerbahce di José Mourinho.

Una profonda rivoluzione, infine, è attesa in attacco. Qui sono ben due i giocatori che non rientrerebbero nei piani di Thiago Motta: Arkadiusz Milik e Moise Kean. Sia per il polacco, autore complessivamente di otto reti nel corso della passata stagione, che per l'ex Paris Saint-Germain, rimasto all'asciutto nell'annata appena terminata, la Juventus cercherà una nuova sistemazione.