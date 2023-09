La Juventus è in vendita. A scriverlo, oggi in prima pagina, è il quotidiano 'Il Giornale'. ''Oggi la Juventus è in manifesta crisi, al centro di vicende giudiziarie, con l'ex presidente traferitosi in Olanda e il club sull'orlo del collasso, un bilancio devastato, tra perdite e debiti, con la prospettiva, sollecitata dalla stessa famiglia, dopo un'opera di bonifica contabile, di essere messa sul mercato, destinata a nuovi investitori e nuova proprietà. La fine di un'epoca, l'inizio di una altra imprese, lontano da Torino''.

Nessun commento, al momento, da parte della società di corso Galileo Ferraris. Facile immaginare che sarà una giornata "caldissima", tra indiscrezioni e (probabili) smentite in arrivo. Il 24 luglio 1923 Edoardo Agnelli diventava Presidente della Juventus: il primo, della famiglia Agnelli, a legare il suo nome ai colori bianconeri. Un legame che dura esattamente da un secolo.

#Juventus in vendita? Non risulta ad oggi e non sarebbe comunque un processo rapido. Piuttosto, ci sono conferme su eventuali soci di minoranza e sondaggi già effettuati con alcuni brand importanti a livello mondiale. Chi vivrà vedrà... @BianconeraNews — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) September 11, 2023

L'obiettivo secondo l'indiscrezione odierna sarebbe quello di trovare un acquirente, che possa agevolare il passaggio di proprietà e garantire continuità economica al club per traghettare la Juventus verso una nuova era.

Nell'articolo de "Il Giornale", l'ipotesi vendita pare essere considerata addirittura verosimile. La condizione contabile (perdite per 240 milioni, ricavi inferiori ai 600 milioni, debiti superiori e un valore in borsa di 800 milioni) imporrebbe un riequilibrio e una pulizia per mettere sul mercato la società al valore di 1,5 miliardi. Un'impresa definita "non facile, ma non più impossibile".

Continua a leggere su Today.it...