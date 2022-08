Juventus, è già emergenza: la lista degli indisponibili per il Sassuolo

Mancano ormai pochissimi giorni al via del nuovo campionato di Serie A. Per la Juventus di Massimiliano Allegri, reduce, nello scorso torneo, da un deludente quarto posto, il primo impegno è fissato per lunedì 15 agosto, quando Vlahovic e compagni ospiteranno all'Allianz Stadium il Sassuolo di Dionisi. Un match in cui i bianconeri andranno a caccia della vittoria per iniziare con il piede giusto la stagione, così da scacciare via le ombre di un deludente precampionato, "macchiato", in particolare, dallo 0-4 incassato contro l'Atletico Madrid alla Continassa.

Juventus, tutti gli indisponibili contro il Sassuolo

Per gli uomini di Allegri, tuttavia, il primo impegno ufficiale non arriverà nelle migliori condizioni possibili. I bianconeri, per la sfida contro i neroverdi, dovranno infatti fare i conti con una lunga lista di indisponibili. Oltre a Chiesa, ancora sulla via del recupero dopo il grave infortunio al ginocchio riportato lo scorso gennaio, mancheranno Paul Pogba, alle prese con una lesione del menisco laterale del ginocchio destro (scongiurata, almeno per il momento, l'ipotesi dell'intervento) e Weston McKennie, che ha riportato una lesione capsulare della spalla sinistra durante un allenamento alla vigilia dell'ultima amichevole negli Stati Uniti contro il Real Madrid. A questi, nelle ultime ore, si è aggiunto il portiere Wojciech Szczesny, il quale, durante l'amichevole con l'Atletico Madrid, ha riportato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Out, infine, anche Kaio Jorge (ai box dopo il grave infortunio riportato nella seconda parte della scorsa stagione) e Aké.

Una situazione che costringerà Allegri a varare una formazione di emergenza contro il Sassuolo, soprattutto nel settore di centrocampo, dove dal primo minuto, insieme a Zakaria e Locatelli, potrebbe trovare spazio il giovane Fagioli. Tra i pali, al posto di Szczesny, toccherà invece a Perin.