Juventus, con il Monza è emergenza: tutti gli indisponibili

Periodo complicatissimo per la Juventus. I bianconeri, nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League, sono stati superati all'Allianz Stadium per 1-2 dal Benfica, certificando cosi ancora una volta tutti i problemi emersi in questo primo mese della nuova stagione. La formazione di Massimiliano Allegri, in Europa, è ancora ferma a 0, mentre in campionato, in sei gare, ha raccolto soltanto dieci punti, frutto di due vittorie e quattro pareggi. Un andamento lento a cui la Vecchia Signora è chiamata a dare un'accelerata già da domenica prossima, quando Bonucci e compagni faranno visita al Monza fanalino di coda del torneo. Un impegno, però, al quale la Juventus si presenterà in piena emergenza.

Juventus, gli indisponibili per Monza

Saranno infatti numerosi gli indisponibili nelle file bianconere per il match del Brianteo. Oltre ai lungodegenti Pogba, Chiesa, Kaio Jorge e Aké, Massimiliano Allegri dovrà infatti fare i conti anche con le squalifiche di Milik e Cuadrado, espulsi nel convulso finale del match contro la Salernitana. Verso il forfait anche Manuel Locatelli, alle prese con un affaticamento muscolare ed il cui rientro in campo è atteso solamente dopo la sosta per le Nazionali. Qualche speranza in più, invece, per rivedere nell'elenco dei convocati Szczesny, rimasto ai box nelle ultime due settimane a causa di una distorsione alla caviglia, Alex Sandro, out nella sfida con il Benfica per un problema all'adduttore che pare di lieve entità, ed Adrien Rabiot, che nei giorni scorsi ha accusato un sovraccarico al muscolo soleo della gamba sinistra.

Rimane, infine, ancora un'incognita la situazione di Angel Di Maria: l'argentino, reduce da un problema al polpaccio, è stato gettato nella mischia da Allegri nella ripresa della gara con il Benfica ed in questi giorni sarà valutata la possibilità di poterlo impiegare fin dal primo minuto o meno.