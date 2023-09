Juventus, Vlahovic e Kean a parte: il punto sugli infortunati in vista dell'Atalanta

Una vittoria fondamentale, quella conquistata dalla Juventus contro il Lecce. L'affermazione contro la formazione salentina, autentica rivelazione di questo inizio di stagione, ha infatti permesso ai bianconeri di ritrovare il sorriso dopo il clamoroso ko con il Sassuolo. Gli uomini di Massimiliano Allegri, adesso, saranno attesi da un ciclo di partite di fuoco, a partire da quella in programma domenica 1 ottobre sul campo dell'Atalanta. Un match ostico, nel quale la Vecchia Signora dovrà alzare l'asticella per conquistare l'intera posta in palio.

Il punto sugli infortunati

La Juventus, già dalla giornata odierna, è tornata ad allenarsi per preparare al meglio la gara di Bergamo. Alla seduta, tuttavia, non hanno preso parte Vlahovic e Kean, che si sono allenati a parte. Il serbo è alle prese con i fastidi alla schiena che lo stanno tormentando ormai da tempo, mentre l'ex Psg sta proseguendo nel suo lavoro di recupero dal problema alla tibia. Le condizioni dei due giocatori, tuttavia, non destano particolari preoccupazioni ed entrambi dovrebbero essere regolarmente a disposizione per il match del Gewiss Stadium.

Non saranno invece della sfida De Sciglio e Alex Sandro, alle prese rispettivamente con una lesione del legamento crociato anteriore ed una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Per rivedere i due difensori in campo occorrerà aspettare ancora del tempo.