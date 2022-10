Juventus, come stanno Bremer, Chiesa e Pogba: il punto sugli infortunati

La vittoria nel derby con il Torino per 1-0, con il gol decisivo segnato da Dusan Vlahovic nel corso della ripresa, ha permesso, almeno per il momento, di placare tensioni e polemiche per una prima parte di stagione assolutamente deludente, ma Allegri sa bene che, per rinsaldare la propria panchina, avrà bisogno di nuovi risultati positivi nel corso delle prossime settimane. Anche per questo motivo il tecnico spera di poter tornare a contare il prima possibile su alcuni elementi di spicco, attualmente ai box per infortunio.

Il punto sugli infortunati

Nel corso della sfida con i granata si è fermato Gleison Bremer, che ha accusato un fastidio ai flessori della coscia sinistra. Il difensore, in queste ore, si sottoporrà al JMedical agli esami del caso. Nel caso si trattasse di una lesione di basso grado, il brasiliano tornerebbe a disposizione per i primi di novembre, saltando così le gare contro Empoli, Benfica e Lecce. In dubbio la sua presenza anche nel match contro il Paris Saint-Germain.

Novità sono attese sul conto di Federico Chiesa, ormai ai box dallo scorso gennaio a causa di una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il giocatore dovrebbe essere testato in amichevole in settimana: in caso di riscontri positivi, l'esterno potrebbe essere inserito nell'elenco dei convocati per il prossimo impegno di campionato contro l'Empoli, in programma venerdì 21 ottobre.

Pogba, indisponibile da agosto in seguito alla lesione del menisco laterale del ginocchio destro riportata durante la tournée negli Stati Uniti, sta invece ultimando il proprio percorso di recupero e mira ad aggregarsi parzialmente in gruppo già durante questa settimana. Per rivederlo in campo, tuttavia, ci vorrà un po' più di tempo, come nel caso di Di Maria, per il quale il rientro non è previsto prima della gara contro l'Inter del 6 novembre.