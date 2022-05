Juventus, verso la finale di Coppa Italia: chi rientra contro l'Inter

Vincere per rendere meno amara una stagione che, comunque andrà a finire, sarà stata deludente. Questo l'obiettivo della Juventus, che mercoledì 11 maggio, allo stadio Olimpico di Roma, affronterà l'Inter nella finale di Coppa Italia. Un match al quale i bianconeri, che in semifinale hanno eliminato la Fiorentina, si presenteranno dopo il ko per 2-1 subìto in campionato sul campo del Genoa, con il tecnico Massimiliano Allegri che spera di poter contare su più effettivi possibili per avere maggiori scelte di formazione.

Juventus, Pellegrini e Locatelli tornano a disposizione

Su questo fronte, per l'allenatore livornese, stanno arrivando buone notizie. Sono infatti ormai pienamente recuperati Luca Pellegrini e Manuel Locatelli, che si candidano per un posto fin dal primo minuto nella sfida contro l'Inter. Il terzino potrebbe essere preferito ad Alex Sandro sulla corsia sinistra, mentre l'ex Sassuolo potrebbere completare il centrocampo con Rabiot e Zakaria. Attenzione, però, perché Allegri potrebbe optare anche per una linea mediana a due: in questo caso Locatelli si contenderebbe il posto con il francese e lo svizzero, con le alternative rappresentate da Arthur e Miretti.

Si sta invece allenando ancora a parte Weston McKennie, fermo dalla gara di andata degli ottavi di finale di Champions League sul campo del Villarreal, quando riportò la frattura del secondo e terzo metatarso del piede sinistro. Per lo statunitense la stagione potrebbe essere già terminata.