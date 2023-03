Juventus, chi rientra dopo la sosta: il punto sugli infortunati

Il mese di marzo, per la Juventus, si è chiuso nel miglior modo possibile. I bianconeri, nel 27esimo turno di serie A, si sono infatti imposti per 1-0 a San Siro contro l'Inter cogliendo la seconda vittoria consecutiva in campionato, la sesta nelle ultime sette giornate. Un ruolino di marcia che ha permesso alla formazione di Massimiliano Allegri di riaccendere le speranze Champions malgrado la pesante penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze: Vlahovic e compagni, adesso, si trovano soltanto a -7 dal quarto posto, attualmente occupato dal Milan. E l'andamento lento del gruppo di testa, eccezion fatta ovviamente per il Napoli, per il quale è ormai iniziato il countdown per lo scudetto, potrebbe davvero permettere alla Juventus di centrare un obiettivo che, soltanto poche settimane fa, sembrava insperato.

Il punto sugli infortunati

Con la sosta per gli impegni delle Nazionali, in casa bianconera l'attenzione è adesso tutta concentrata sugli infortunati. Monitorato speciale è Federico Chiesa, costretto ad abbandonare il terreno di gioco nel finale della sfida contro l'Inter, gara nella quale era subentrato nella ripresa, a causa di un problema fisico. L'ex giocatore della Fiorentina soffre di una fastidiosa tendinite che lo ha costretto a dare forfait alla chiamata dell'Italia di Roberto Mancini e spera di poter tornare a disposizione già per la partita contro il Verona, in programma il 1 aprile. Con gli scaligeri, di certo, si rivedrà Angel Di Maria, che, dopo aver saltato gli incontri con Sampdoria, Friburgo e Inter, ha raggiunto il ritiro dell'Argentina.

Prossimo al rientro è anche Arkadiusz Milik, ai box dallo scorso gennaio a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra. Il polacco, alla ripresa, tornerà regolarmente in gruppo e potrebbe essere convocato per il match con il Verona. Buone notizie anche per Miretti, che sta smaltendo la contusione muscolare che lo aveva costretto ad alzare bandiera bianca nelle ultime sfide, e Bonucci, che sta recuperando dal trauma contusivo al perone. Discorso diverso, invece, per Alex Sandro e Paul Pogba: il brasiliano potrebbe tornare a disposizione soltanto per la semifinale di andata contro l'Inter (anche se proverà ad anticipare il rientro già con il Verona), mentre per il francese, alle prese con continui problemi fisici in questa stagione, i tempi si prospettano più lunghi.