Juventus, chi rientra contro il Verona: il punto sugli infortunati

Archiviata la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Juventus si appresta a tornare in campo nella sfida contro il Verona, in programma sabato 1 aprile all'Allianz Stadium e valevole per la 28esima giornata del campionato di serie A. Una sfida in cui i bianconeri, reduci da due vittorie consecutive, di cui l'ultima, pesantissima, conquistata contro l'Inter, andranno a caccia dei tre punti per proseguire nella rincorsa al quarto posto. Per farlo, il tecnico Massimiliano Allegri spera di poter recuperare qualche pedina fondamentale del suo schieramento.

Il punto sugli infortunati

La Juventus, nel match con gli scaligeri, non potrà contare su diversi elementi, soprattutto a centrocampo: in questo reparto Allegri, oltre che dell'infortunato Pogba, out per una lesione di basso grado all'adduttore, dovrà infatti fare a meno anche di Leandro Paredes ed Adrien Rabiot, fermati per una giornata dal giudice sportivo. Buone notizie, invece, arrivano sul conto di Filip Kostic: l'esterno sinistro, costretto nei giorni scorsi ad abbandonare il ritiro della Serbia a causa di un fastidio ad una gamba, sta meglio e gli esami del caso hanno escluso lesioni o problematiche muscolari o tendinee. Il giocatore, quindi, sarà regolarmente a disposizione. Recuperati anche Alex Sandro, Fabio Miretti ed Arkadiusz Milik, che, dopo aver smaltito i rispettivi infortuni, sono tornati ad allenarsi in gruppo: tutti e tre saranno quindi convocati da Allegri.

Ancora qualche dubbio, invece, su Federico Chiesa e Leonardo Bonucci, alle prese rispettivamente con una tendinite al ginocchio destro ed un problema al perone, che li hanno costretti a non prendere parte alle sfide di qualificazione agli Europei 2024 contro Inghilterra e Malta. I due giocatori, al momento, non sono al 100% ed Allegri potrebbe non rischiarli, decidendo di aspettare la sfida contro l'Inter del 4 marzo valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia.