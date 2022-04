Juventus - Inter 0-1: tabellino e dove vedere gli highlights

Il derby d'Italia va all'Inter che all'Allianz Stadium batte (1-0) la Juve. La squadra di Allegri scivola così a (-4) dai nerazzurri, che hanno pure una partita da recuperare. Decisiva una rete del turco Calhanoglu su calcio di rigore a fine primo tempo.

Dopo un match ben condotto dai bianconeri, che hanno prodotto moltissime occasioni, a spuntarla sono i nerazzurri che sbloccano la gara a fine primo tempo. Minuto 43′: Dumfries viene atterrato in area da Morata e, dopo un check al Var, viene concesso il calcio di rigore.

Sul dischetto si presenta Calhanoglu che però si fa parare il rigore da Szczesny. Sulla ribattuta i ragazzi di Inzaghi segnano ma Irrati blocca tutto e concede, dopo un lungo consulto, un altro penalty. Dagli undici metri va nuovamente il turco che questa volta non sbaglia. Nel secondo tempo continuano gli attacchi di Dybala e compagni ma il risultato non cambia, al triplice fischio finale l’Inter conquista tre punti importantissimi in ottica scudetto.