Juventus-Inter, i tre giocatori chiave da una parte e dall'altra

Una partita, quella in programma domenica 6 novembre alle 20.45 all'Allianz Stadium, che potrebbe dire molto sul futuro di Juventus e Inter. Sì, perché le due formazioni, dopo un inizio di stagione disastroso, si trovano a dover rincorrere in classifica: settimo posto a -10 dalla vetta per i bianconeri, quinto (a pari merito con la Lazio) a -8 dal Napoli capolista per i nerazzurri. Sia gli uomini di Allegri che quelli di Simone Inzaghi, quindi, non possono permettersi di sbagliare nel derby d'Italia. Vediamo quali potrebbero essere i giocatori chiave da una parte e dall'altra.

Juventus-Inter, gli uomini chiave sulla sponda bianconera

Milik

Con Vlahovic reduce da un infortunio e ancora non al 100% (ancora da valutare il suo impiego dal primo minuto), la pericolosità offensiva dei bianconeri potrebbe passare in buona parte dai piedi di Milik. Il polacco, arrivato in extremis nella sessione estiva di calciomercato, ha già segnato tre reti in campionato, a cui si aggiungono i due timbri in Champions League. Tra i più positivi nel tormentato avvio di stagione bianconero.

Kostic

È vero, talvolta è spesso incostante, ma le sue accelerazioni possono sempre far male alle difese avversarie. Dalla sua parte se la vedrà con Dumfries, un cliente non certo facile. Ma il serbo, con la sua velocità, può risultare determinante per le sorti del match.

Rabiot

Aveva già fatto le valigie, poi, inaspettatamente, è rimasto a Torino e si è riconquistato un ruolo di primo piano. Rabiot, in questo avvio di stagione, è parso rigenerato trovando anche confidenza con il gol. In questo momento il centrocampista di maggior affidamento per Allegri.

Juventus-Inter, gli uomini chiave sulla sponda nerazzurra

Lautaro Martinez

Il Mondiale si avvicina e Lautaro Martinez vuole presentarsi all'appuntamento tirato a lucido. Sei reti in questo campionato e la costante sensazione che possa sempre pungere le retroguardie avversarie: la sua rapidità può mettere in crisi la compassata difesa bianconera.

Barella

Uno stato di forma strepitoso, quello in cui si trova Nicolò Barella. Il centrocampista, nelle ultime settimane, ha trovato uno straordinario feeling con il gol: i suoi inserimenti, uniti ad il suo dinamismo, possono creare scompiglio nella retroguardia juventina.

Onana

La Juventus, fin qui, non è squadra che crea tantissimo, ma contro l'Inter, di fronte al proprio pubblico, qualche occasione riuscirà verosimilmente a crearla. Ecco, quindi, che toccherà ad Onana cercare di mantenere inviolata la porta interista.