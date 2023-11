Juventus, i dubbi di formazione di Allegri per l'Inter

Una gara non decisiva, dato che il campionato è ancora lunghissimo, ma sicuramente importantissima. La Juventus di Massimiliano Allegri, reduce da cinque vittorie consecutive, affronterà domenica 25 novembre allo Stadium l'Inter in una sfida dal sapore scudetto. I bianconeri, al momento, occupano infatti il secondo posto della classifica a -2 dai nerazzurri e, in caso di successo, strapperebbero quindi ai rivali il primato. Chiaro, quindi, che l'allenatore livornese stia preparando nei minimi dettagli il match contro gli uomini di Simone Inzaghi.

I dubbi di formazione di Allegri

Per quanto riguarda la formazione, Allegri ha essenzialmente due dubbi. Il primo riguarda il centrocampo, reparto fortemente minato da squalifiche e infortuni. La presenza di Locatelli, alle prese con un problema alle costole, è infatti ancora incerta e ciò costringerebbe il tecnico a trovare soluzioni alternative: la prima prevede l'utilizzo di Rabiot in cabina di regia, con Miretti e McKennie (o Cambiaso) come mezzali, la seconda, invece, consegnerebbe le chiavi del centrocampo a Nicolussi Caviglia.

Altro dubbio che Allegri sarà chiamato a sciogliere sarà quello relativo al partner d'attacco di Chiesa, certo di un posto da titolare. A contendersi una maglia, in questo caso, sono Dusan Vlahovic e Moise Kean. In questo momento in vantaggio sembrerebbe l'ex Psg, che ha mostrato incoraggianti segnali di crescita nelle ultime uscite. Il serbo, al contrario, sta faticando a ritrovare la miglior condizione e, così come Milik, potrebbe quindi partire inizialmente dalla panchina per dare poi il suo contributo in corso d'opera.