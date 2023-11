Juventus-Inter, i tre uomini chiave da una parte e dall'altra

Si avvicina il momento del derby d'Italia. Juventus e Inter, rispettivamente al secondo e primo posto della classifica, si affronteranno domenica 26 novembre allo Stadium in una sfida che, come da tradizione, promette scintille. I bianconeri andranno alla ricerca dei tre punti per compiere il sorpasso sui nerazzurri, che, a loro volta, cercheranno di piazzare il blitz per scacciare a distanza di sicurezza i rivali. Una gara in cui la differenza potrebbero farla i singoli: vediamo i tre giocatori chiave da una parte e dall'altra.

Juventus

Federico Chiesa

In Nazionale, nella gara contro l'Ucraina, è stato forse il migliore in assoluto degli azzurri, mostrando di aver ritrovato la condizione fisica ottimale. I suoi strappi saranno decisivi per cercare di far male alla solida retroguardia nerazzurra.

Adrien Rabiot

Rabiot, ormai, è una certezza di questa Juventus. Il suo rendimento è lievitato nelle ultime stagioni, durante le quali ha trovato anche un buon feeling con il gol. Ed i suoi inserimenti saranno una delle armi principali su cui conterà Allegri per mettere in difficoltà i nerazzurri.

Gleison Bremer

Senza Danilo, sarà Gleison Bremer il giocatore più responsabilizzato della retroguardia bianconera. Al brasiliano il compito di limitare Lautaro Martinez e Thuram, non certo i giocatori più semplici da marcare.

Inter

Lautaro Martinez

Beh, banale e scontato partire da Lautaro Martinez, leader indiscusso dell'Inter di Simone Inzaghi. L'argentino ha già trovato la via del gol ben dodici volte in questa prima parte di stagione e vorrà essere decisivo anche allo Stadium.

Hakan Calhanoglu

Il match di Torino potrebbe essere bloccato tatticamente e decisivi, di conseguenza, potrebbero diventare i calci piazzati. Un fondamentale che vede in Hakan Calhanoglu uno dei migliori interpreti del nostro campionato.

Denzel Dumfries

È un Denzel Dumfries ritrovato, quello protagonista in questo avvio di stagione. L'olandese è tornato ad essere una freccia sulla corsia destra e la sua spinta potrebbe dare un impulso decisivo all'azione offensiva nerazzurra.