Inter, verso la Juventus: chi rientra e chi no

Una sfida dal sapore scudetto. L'Inter, al rientro in campo dopo la sosta, affronterà all'Allianz Stadium la Juventus in una gara che metterà in palio tre punti pesantissimi nella corsa al tricolore. I nerazzurri, al momento, occupano la vetta della classifica a quota 31, a +2 dai bianconeri. Per gli uomini di Simone Inzaghi, conquistare l'intera posta in palio, significherebbe quindi infliggere un duro colpo agli avversari.

Il tecnico dell'Inter, in attesa di ritrovare i giocatori attualmente impegnati con le rispettive Nazionali, sta già lavorando alla sfida di Torino. Attenzione particolare è rivolta al fronte infortunati: buone notizie, in questo senso, arrivano da Hakan Calhanoglu, che ha smaltito l'attacco influenzale che lo ha costretto ad abbandonare il ritiro della Turchia. Ancora in bilico, invece, Alessandro Bastoni, alle prese con un problema muscolare: il difensore, nella giornata di martedì 21 novembre, si sottoporrà a nuovi esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio al polpaccio destro.

Infine capitolo Cuadrado: il colombiano, in questi giorni, sta continuando a seguire un programma di lavoro personalizzato ed avverte ancora dolore. Motivo per cui la presenza contro la sua ex Juventus, ad oggi, rimane in dubbio: soltanto nei prossimi giorni lo staff nerazzurro potrà valutare se l'esterno sarà disponibile quanto meno per un posto in panchina.