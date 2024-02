La lotta Scudetto è già finita

L'Inter continua a vincere, la Juventus frena ancora e così la lotta scudetto è già virtualmente chiusa. Il successo dei nerazzurri a Roma e la sconfitta in un nero lunedì sera degli uomini di Allegri cancella le possibilità di lottare fino alla fine dei bianconeri ormai distanti 7 punti e con una gara in più rispetto agli avversari che devono recuperare il match con l'Atalanta e lo faranno con molta più serenità del previsto.

La Juventus ha mollato, scudetto virtualmente all'Inter

La Juve si è persa proprio sul più bello, quando il calendario poteva darle una mano e l'imminente ritorno della Champions Legaue leverà energie alla squadra di Inzaghi. La corsa sembrava poter durare a lungo e invece dopo il pari con l'Empoli, il ko nello scontro diretto, meritato per quanto visto in campo, Allegri ha perso anche in casa contro l'Udinese, peccato capitale in un campionato in cui l'Inter ha vinto 19 partite su 23 imprimendo un ritmo forsennato alla corsa.

La granitica Vecchia Signora in tre partite ha perso tante certezze mentre l'Inter sembra acquisirne sempre di nuove. E' partita con i favori del pronostico grazie ad una rosa lunga e qualitativamente di alto livello, ma non si è mai seduta, è cresciuta partita dopo partita fino ad arrivare a dominare la sua avversaria nello scontro diretto. La dimostrazione di forza di San Siro ha pesato sulla Juve e galvanizzato il gruppo di Inzaghi che anche a Roma ha dimostrato di essere troppo forte per tutte.

Vincerà per meriti suoi l'Inter, proprio come ha fatto il Napoli l'anno scorso, perché ha saputo mettere in bacheca 60 punti in sole 23 partite, perché ha fatto vedere il calcio migliore e perché ha i giocatori e la rosa migliore. Le altre non potranno fare altro che guardare, peccato solo che per il secondo anno di fila la Serie A sarà un lungo monologo della prima della classe mentre a chi segue il campionato non resterà che guardare la sempre intricata corsa Champions e quella ancora più accesa per non retrocedere. Per assegnare uno Scudetto a fine stagione bisognerà aspettare l'anno prossimo, forse.