Juventus-Inter, le probabili formazioni: CR7 contro Lukaku

Una sfida che vale la finalissima. Juventus e Inter, nella serata di martedì 9 febbraio (fischio d'inizio alle 20.45), si sfideranno all'Allianz Stadium nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Un match al quale i bianconeri si presentano forti della vittoria per 2-1 ottenuta a San Siro nella partita di andata, con i nerazzurri che dovranno quindi compiere un'impresa per staccare il pass per l'atto finale della competizione.

Juventus-Inter, le scelte dei due allenatori

Andrea Pirlo, per la gara con l'Inter, confermerà il consueto 4-4-2, con Morata favorito su Kulusevski per affiancare Cristiano Ronaldo in attacco. A centrocampo, dopo la squalifica in campionato, rientrerà Bentancur, con l'uruguaiano che fara coppia con Arthur nella zona centrale, mentre sulle corsie esterne ci saranno McKennie e Chiesa. In difesa De Ligt potrebbe prendere il posto di un acciaccato Bonucci, mentre Alex Sandro potrebbe essere preferito a Danilo nel ruolo di terzino sinistro. Tra i pali Buffon.

Classico 3-5-2 per Antonio Conte, che dovrà fare a meno degli squalificati Vidal e Sanchez. Tandem d'attacco composto quindi da Lukaku e Lautaro, mentre in mezzo al campo ci sarà spazio per Gagliardini al posto del cileno. Ballottaggio Young-Perisic sulla fascia sinistra, con Hakimi dall'altra parte. Difesa con Skriniar, De Vrij e Bastoni.

Juventus-Inter, le probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro, Lukaku. All. Conte