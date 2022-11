Juventus-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Cogliere una vittoria per rilanciare le proprie ambizioni. Questo l'obiettivo di Juventus e Inter, che si affronteranno domenica 6 novembre alle 20.45 all'Allianz Stadium nel posticipo della 13esima giornata del campionato di serie A. Bianconeri e nerazzurri occupano rispettivamente il settimo ed il sesto posto della classifica ed hanno bisogno dei tre punti per rimanere attaccati al gruppo di testa. Entrambe le formazioni, dopo un inizio di stagione disastroso, hanno mostrato segnali di crescita nelle ultime settimane: gli uomini di Allegri, in campionato, sono infatti reduci da tre successi consecutivi, mentre quelli di Simone Inzaghi, di vittorie di fila, ne hanno raccolte ben quattro.

Juventus-Inter, le scelte di Allegri

Allegri, per la gara contro l'Inter, ritroverà Bremer, Di Maria e Vlahovic. Il brasiliano troverà spazio fin dal primo minuto completando il reparto difensivo con Bonucci e Danilo nel 3-5-2 bianconero, così come dovrebbe partire titolare l'argentino. Qualche dubbio, invece, sul serbo, che si contende una maglia con Milik al centro dell'attacco. A centrocampo Locatelli in cabina di regia con Fagioli e Rabiot ai suoi lati e Cuadrado e Kostic a presidiare le corsie esterne. In porta Szczesny.

Juventus-Inter, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, dall'altra parte, dovrà fare ancora a meno di Lukaku, nuovamente ai box per infortunio. Nel 3-5-2 nerazzurro, quindi, ci sarà spazio per Dzeko in attacco al fianco di Lautaro, con Correa pronto ad entrare a gara in corso. A centrocampo Mkhitaryan insieme a Barella e Calhanoglu con Dumfries e Dimarco sulle fasce, mentre in difesa si contendono una maglia De Vrij e Acerbi per completare il reparto con Skriniar e Bastoni. In porta Onana.

Juventus-Inter, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. All. Allegri

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Juventus-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Juventus-Inter sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.