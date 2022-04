Juventus-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Novanta minuti che potrebbero avere un impatto decisivo sulle sorti delle due squadre. Domenica 3 aprile, alle 20.45, si disputerà all'Allianz Stadium Juventus-Inter, gara valevole per la 31esima giornata del campionato di Serie A e determinante nella corsa scudetto. I bianconeri, reduci da quattro vittorie consecutive, si trovano infatti al quarto posto a -7 dal Milan capolista ed hanno l'obbligo di conquistare l'intera posta in palio per sperare ancora nel tricolore. Non possono però sbagliare nemmeno i nerazzurri, terzi con appena un punto in più della formazione di Allegri, anche se con una gara in più da giocare (fissato per mercoledì 27 aprile il recupero con il Bologna).

Gli uomini di Simone Inzaghi, tuttavia, stanno attraversando un momento difficile, con appena sette punti conquistate nelle ultime sette giornate. Un nuovo passo falso, per Dzeko e compagni, potrebbe significare compromettere in maniera forse definitiva i sogni di primato.

Juventus-Inter, le scelte di Allegri

Allegri, per la gara contro l'Inter, dovrà fare a meno dello squalificato Pellegrini e dei lungodegenti Chiesa, McKennie e Kaio Jorge. Recupera invece Zakaria, che dovrebbe trovare spazio fin dal primo minuto al fianco di Locatelli nel 4-4-2 bianconero. A completare la linea di centrocampo, rispettivamente sulla corsia destra e sinistra, Cuadrado e Rabiot. Soltanto panchina per Arthur. In attacco certo del posto Vlahovic, con Morata favorito su Dybala per agire al suo fianco.

Per quanto riguarda la difesa, invece, verso la panchina Bonucci, con la coppia centrale che dovrebbe essere formata da De Ligt e Chiellini. A destra spazio per Danilo, De Sciglio dall'altra parte. Tra i pali Szczesny.

Juventus-Inter, le scelte di Inzaghi

Simone Inzaghi, dall'altra parte, recupera Brozovic, mentre rimane in dubbio la presenza di De Vrij. Se l'olandese non dovesse farcela, nel 3-5-2 nerazzurro, ci sarà spazio per D'Ambrosio in difesa insieme a Skriniar e Bastoni. In mezzo al campo nessun dubbio, con Brozovic in cabina di regia affiancato ai sui lati da Barella e Calhanoglu e Dumfries e Perisic (in vantaggio su Gosens) sulle corsie esterne. In attacco certo del posto Dzeko, con l'altra maglia contesa da Lautaro Martinez (al momento in vantaggio) e Sanchez. Pronto a subentrare a gara in corso Correa.

Juventus-Inter, le probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, Rabiot; Morata, Vlahovic. All. Allegri

Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Juventus-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Juventus-Inter sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.