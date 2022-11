Juventus-Inter, il pronostico: chi vincerà il derby d'Italia?

Una sfida mai banale, quella tra Juventus e Inter. Le due squadre, al momento, navigano distanti dalla vetta della classifica occupando rispettivamente il settimo ed il sesto posto, ma entrambe, nelle ultime settimane, hanno dato segnali di risveglio. Ecco perché la sfida dello Stadium, in programma domenica 6 novembre alle 20.45, potrebbe essere, per chi dovesse avere la meglio, il definitivo trampolino di lancio per risalire la graduatoria.

Juventus-Inter, come arrivano alla sfida i bianconeri

La Juventus, nella serata di mercoledì, è stata superata a domicilio per 1-2 dal Paris Saint-Germain, incassando la quinta sconfitta in sei gare disputate in Champions League. Un ko che non ha comunque impedito ai bianconeri, altamente deludenti in ambito europeo, di ottenere quanto meno un posto in Europa League. In campionato, invece, gli uomini di Allegri sono reduci da tre vittorie consecutive contro Torino (1-0), Empoli (4-0) e Lecce (1-0). Risultati che hanno permesso alla Vecchia Signora di rimettersi in scia del gruppo di testa.

Juventus-Inter, come arrivano alla sfida i nerazzurri

Sconfitta indolore in settimana per l'Inter, superata per 2-0 dal Bayern Monaco con già in tasca il pass per gli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri, dopo aver attraversato un momento difficile, hanno cambiato ritmo nelle ultime settimane conquistando quattro vittorie di fila in campionato contro Sassuolo (2-1), Salernitana (2-0), Fiorentina (4-3) e Sampdoria (3-0).

Juventus-Inter, il pronostico

Il derby d'Italia, come da tradizione, è sfida aperta ad ogni risultato. In questo momento, tuttavia, l'Inter sembra avere qualcosa in più di una Juventus ancora alla ricerca di una sua identità. I bianconeri, inoltre, si presenteranno alla sfida con diverse assenze e con giocatori, come Vlahovic, Bremer e Di Maria, recuperati soltanto in extremis e probabilmente non ancora al top della condizione. Tutti motivi che fanno pendere l'ago della bilancia dalla parte nerazzurra.