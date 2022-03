Juventus-Inter, il pronostico: chi vincerà il derby d'Italia?

Novanta minuti da vivere tutti d'un fiato, quelli in programma domenica 3 aprile alle 20.45 all'Allianz Stadium. La Juventus di Allegri, quarta in classifica a -7 dalla vetta, ospiterà l'Inter di Simone Inzaghi, terza con appena un punto in più dei bianconeri (ma con una gara in più da giocare). Un match che metterà in palio tre punti pesantissimi nella corsa scudetto, con entrambe le formazioni chiamate alla vittoria per non perdere ulteriore contatto dal Milan capolista, impegnato nel posticipo del lunedì sera a San Siro contro il Bologna.

Juventus-Inter, come arrivano alla sfida i bianconeri

La Juventus si presenterà al match forte delle ultime quattro vittorie consecutive conquistate contro Empoli, Spezia, Sampdoria e Salernitana (nel mezzo, però, anche il clamoroso ko interno per 0-3 contro il Villarreal in Champions League, costato l'eliminazione agli ottavi di finale). I bianconeri, in campionato, non perdono addirittura dallo scorso 27 novembre, quando vennero superati per 0-1 allo Stadium dall'Atalanta: da allora una striscia di 16 risultati utili consecutivi, che ha portato gli uomini di Allegri a tornare a coltivare qualche speranza scudetto.

Juventus-Inter, come arrivano alla sfida i nerazzurri

Momento difficile invece per l'Inter, che nelle ultime sette giornate di campionato, durante le quali è arrivata solamente una vittoria, quella per 5-0 contro la Salernitana, ha raccolto appena 7 punti. Un improvviso calo di rendimento che ha fatto scivolare i nerazzurri, fino ad allora saldamente al comando della classifica, al terzo posto. Gli ultimi pareggi contro Torino e Fiorentina hanno messo in luce ancora una volta tutti i problemi con i quali sono alle prese in questo momento gli uomini di Simone Inzaghi.

Juventus-Inter, il pronostico

Quanto mai difficile fare un pronostico della gara in programma domenica sera. La Juventus si presenta alla sfida in uno stato di forma certamente migliore rispetto a quello dei nerazzurri, ma l'Inter arriverà a Torino per giocarsi la partita della vita: in caso di passo falso, Dzeko e compagni vedrebbero infatti in buona parte compromesse le speranze di acciuffare il tricolore. Molto dipenderà dalle condizioni fisiche della squadra di Inzaghi: se i nerazzurri avranno smaltito le scorie dell'ultimo periodo, potranno giocarsi le loro carte per tentare il colpaccio.