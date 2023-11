Juventus-Inter, le quote dei bookmakers

Cresce l'attesa per il derby d'Italia Juventus-Inter, in programma domenica 26 novembre alle 20.45 all'Allianz Stadium e valevole per la tredicesima giornata del campionato di serie A. Una sfida che metterà in palio tre punti pesantissimi per la vetta della classifica: i nerazzurri occupano infatti al momento il primo posto con due lunghezze di vantaggio sui bianconeri, secondi. Il match di Torino, quindi, potrebbe rappresentare un primo spartiacque per entrambe le formazioni, che sognano di tornare sul tetto d'Italia dopo il trionfo del Napoli della passata stagione.

Le quote

Una gara, quella della Stadium, che si preannuncia particolarmente equilibrata. Secondo i bookmakers, a partire con il favore del pronostico, sono però gli uomini di Simone Inzaghi: la quota del successo dell'Inter, dalle agenzie di scommesse qui prese in considerazione (Snai, Bwin e Sisal), oscilla infatti tra 2.20 e 2.30 contro il 3.25-3.45 della vittoria bianconera. Il segno X, invece, si aggira tra 3.05 e 3.30.

Queste, nel dettaglio, le quote della partita Juventus-Inter: