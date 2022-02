Juventus, Kean verso l'addio: ecco chi sarà il sostituto

Un rendimento non soddisfacente, quello tenuto nel corso di questa stagione da Moise Kean con la maglia della Juventus. L'attaccante, arrivato a Torino lo scorso 31 agosto in prestito biennale con obbligo di riscatto a 28 milioni di euro dall'Everton, ha segnato solamente quattro reti fin qui (tre in campionato ed una in Champions League) in 26 presenze (molte delle quali, però, soltanto di pochi minuti). Il giocatore, prelevato dai bianconeri dopo il clamoroso addio di Cristiano Ronaldo, passato al Manchester United, non è riuscito a conquistarsi la fiducia del tecnico Massimiliano Allegri, che avrebbe ormai dato il via libera per una sua cessione durante la prossima estate.

Juventus, addio con Kean: c'è Choupo-Moting

Kean, alla Juventus, è infatti ormai chiuso da Dusan Vlahovic, acquistato dalla Vecchia Signora dalla Fiorentina nella sessione invernale di calciomercato, e il suo futuro, verosimilmente, sarà lontano da Torino. Su di lui avrebbe messo gli occhi il Paris Saint-Germain, formazione nella quale ha già militato in prestito nella stagione 2020-2021 segnando complessivamente 17 reti tra campionato e coppe. I francesi sono infatti grandi estimatori dell'attaccante e sarebbero pronti a riportarlo sotto la Torre Eiffel a giugno per arricchire il proprio parco attaccanti.

La partenza di Kean, ad ogni modo, farà sì che la Juventus torni nuovamente ad operare sul mercato alla ricerca di un sostituto dell'ex centravanti del Verona. Il nome finito sul taccuino della dirigenza sarebbe quello di Eric Maxim Choupo-Moting, attaccante classe 1989 attualmente in forza al Bayern Monaco. Il camerunense, ai bavaresi dall'estate 2020 dopo le avventure con Amburgo, Norimberga, Magonza, Schalke 04, Stoke City e Paris Saint-Germain, è infatti ritenuto dal club il profilo giusto per ricoprire il ruolo di vice Vlahovic grazie alla sua ricca esperienza internazionale.